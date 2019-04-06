Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, если Владимир Путин подпишет указ о смене начальника управления Кремля по приграничному сотрудничеству, до этого же комментариев не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, если Владимир Путин подпишет указ о смене начальника управления Кремля по приграничному сотрудничеству, до этого же комментариев не будет."Мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые пересуды", — цитирует Пескова ТАСС.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что глава управления Олег Говорун уходит с поста по собственному желанию. Позже в РБК появилась информация, что должность может занять заместитель Говоруна Алексей Филатов.