Савеловский суд Москвы вновь приостановил работу интернет-магазина Плеер.ру. Суд пришел к выводу, что повторно нарушил требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Магазин закрыт на 30 дней.

Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру".Сейчас на сайте размещена информация о том, что магазин не работает по техническим причинам. Такое же сообщение повторяется при телефонных звонках.Суд установил, что ООО "Алеко Т", которому принадлежит "Плеер.ру", повторно нарушило требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Деятельность магазина приостановлена на 30 суток, передает ТАСС. Между тем источник, близкий к компании, сообщил, что магазин также обвиняют в подделке чеков.В ходе заседания представитель компании просил прекратить производство по делу из-за истечения срока давности. По его данным, сумма выявленных правонарушений не превышает миллион рублей. Однако суд указал, что сумма составила 1 миллион 220 тысяч рублей, что подтверждается материалами дела, в том числе заключением эксперта и чеками.Нарушения в работе онлайн-магазина были выявлены ФНС еще в июле 2018 года, напоминает РИА Новости. Магазин не применял онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Из-за этого выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не уплачивались. После этого работа магазина была приостановлена."Плеер.ру" является одним из крупнейших российских интернет-магазинов. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, его выручка превышает 10 миллиардов рублей в год.