Тот факт, что третейские судьи Всемирной торговой ассоциации встали на сторону России при разрешении спора с Украиной, может усилить позицию России и в споре с США, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Тот факт, что третейские судьи Всемирной торговой ассоциации встали на сторону России при разрешении спора с Украиной, может усилить позицию России и в споре с США, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин."Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы", — заявил РИА Новости Орешкин.Ранее в ВТО признали, что Россия имела основания для введения ограничений на украинский грузовой транзит через российскую территорию, так как действовала в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.В споре с США Россия оспаривает введение дополнительных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%), которые американцы ввели 23 марта 2018 года. Помимо России это решение также хотят обжаловать Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария, Турция и Евросоюз.