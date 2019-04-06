В то время, как король гламура Сергей Зверев с короной на голове взывал к защите озера Байкал, его приемный сын Сергей Зверев-младший в поселке Култук устроил одиночный пикет с призывом к отцу о помощи. В Прямом эфире он рассказал, что болен и нуждается в собственном жилье, а отец его игнорирует.

В то время, как король гламура Сергей Зверев с короной на голове у стен Кремля взывал к защите озера Байкал, его сын Сергей Зверев-младший отправился на родину отца — в далекий поселок Култук Иркутской области.Там он тоже устроил одиночный пикет, но с призывом к отцу помочь ему в трудных жизненных обстоятельствах.В студии "Прямого эфира" Зверев-младший рассказал, что отец его полностью игнорирует, он же сейчас сильно болен и нуждается в лечении.Кроме того, им с женой очень нужно собственное жилье – они уже давно хотят родить ребенка, а съемная квартира для этого не лучший вариант.Зверев-младший поясняет, почему претендует на долю элитной квартиры отца в Москве.Известно, что Зверев-старший взял Сергея из детского дома. Если бы этого не произошло, то после наступления совершеннолетия ему полагалось бы свое жилье.Однако теперь, когда Зверев-старший лишил родительской милости Зверева-младшего, последний остался ни с чем.При этом сын зла на отца не держит и даже поддерживает стремление отца защитить Байкал. Он публично обращается к Звереву-старшему с призывом вместе защищать озеро, но при этом надеется, что отец поможет ему с собственным жильем.Сергей претендует на часть трехкомнатной квартиры в центре Москвы, на Тверской, где он прописан, однако согласен на вариант поскромнее.Почему Зверев-старший оборвал все контакты с приемным сыном? Действительно ли он серьезно болен? Придется ли сыну судиться с отцом за квадратные метры в центре столицы? И как биологическая мать Зверева-младшего, которая недавно внезапно появилась в его жизни, объясняет причины, по которым сдала его в детский дом?В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – о перипетиях отношений короля гламура с его приемным сыном.