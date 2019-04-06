Трое безработных жителей столицы Башкирии, совершивших дерзкое ограбление ювелирного магазина, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Как выяснилось, они успели переплавить похищенные украшения в слитки, и сдать их в ломбард.

Стражи порядка быстро вышли на след преступников, совершивших дерзкое ограбление ювелирного магазина в столице Башкирии, и задержали троих злоумышленников, принимавших участие в налете, сообщает ГТРК "Башкортостан".Напомним, что вечером 4 апреля грабители ворвались в магазин улице Баязита Бикбая, сломили сопротивление охранника, пытавшегося отбиться от налетчиков при помощи швабры, и получившего несколько ударов молотком по голове, и похитили ювелирные изделия на сумму, превышающую полтора миллиона рублей.Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, скрывавших лица под масками, и задержали двоих нападавших уже утром следующего дня. Третий преступник, ранее судимый за побои и умышленное уничтожение чужого имущества, был пойман несколько позже.В ходе обыска полицейские обнаружили вещественные доказательства – одежду, в которой было совершено преступление, и бирки от похищенных украшений. Сами ювелирные изделия подозреваемые успели переплавить в слитки и сдать в ломбард.