Полицейские сумели остановить мужчину, угнавшего служебный автомобиль их коллеги, только после серии ДТП. На трассе с оживленным движением подозреваемый разгонял похищенное авто до скорости, превышающей 160 километров в час.

В минувший вторник, 2 апреля, в городе Стерлинг-Хайтс, расположенном в штате Мичиган на Среднем Западе США, произошла полицейская погоня, закончившаяся серией ДТП – стражи порядка обнародовали видео произошедшего.Как сообщают местные СМИ, событиям, попавшим в объектив регистратора полицейского авто, предшествовал дорожный конфликт – водители автомобилей Dodge Durango и Ford Fusion что-то не поделили на дороге и принялись преследовать друг друга.К делу подключились патрульные, и мужчина, находившийся за рулем Dodge, был остановлен, однако водитель Ford и пара его спутников продолжили движение.Через некоторое время правоохранителям удалось заблокировать "мятежное" авто, однако Марцино Латтнер, находившийся в салоне Ford Fusion, умудрился совершить обходной маневр, обвести полицейских вокруг пальца и угнать одну из патрульных машин.На "трофейном" служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками он попытался уйти от преследования по трассе. Угонщика протаранил полицейский, после чего страж порядка вылетел с дороги и врезался в деревья.Следующим участником ДТП стал минивэн, также оказавшийся за пределами проезжей части.Через несколько секунд с машиной подозреваемого, потерявшей ход после нескольких столкновений, столкнулся еще один полицейский.К счастью, в результате серии аварий никто не пострадал.В настоящее время участники инцидента задержаны и им предъявлены серьезные обвинения – если суд признает вину участников дорожного противостояния, то им вполне может грозить продолжительное пребывание за решеткой и внушительные денежные штрафы.