Снегопад и сильная метель спровоцировали несколько серьезных аварий на горном перевале к северу от испанской столицы. В ДТП приняло участие около 50 транспортных средств, за медицинской помощью обрались 36 человек.

Около полусотни автомобилей стали участниками двух массовых аварий, произошедших на участке трассы A-1 в районе перевала Сомосьерра к северу от Мадрида.Как сообщают местные СМИ, десятки транспортных средств столкнулись из-за сложных погодных условий – на дороге была сильная метель, снегопад и существенно ухудшилась видимость.В итоге один человек получил серьезные повреждения, еще 35 участников ДТП отделались ушибами и легкими травмами.