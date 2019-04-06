Пожар в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области потушен. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области потушен. В результате ЧП никто не пострадал. Такие данные СМИ сообщили представители ГУ МЧС региона.Детей эвакуировали из здания еще до приезда спасателей. Когда пожарные прибыли на место ЧП, горела кровля спортивного зала. Спустя 20 минут с начала тушения пожар удалось локализовать.Огонь повредил спортзал, пищеблок и три кабинета, передает телеканал "Россия 24". Общая площадь возгорания составила порядка 700 квадратных метров. На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Они устанавливают причины возгорания. По предварительным данным, причина возникновения огня – аварийный режим электрооборудования.Региональные власти пообещали жителям построить новую школу.