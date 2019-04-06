Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей. Диагноз пенсионеру поставил неизвестный, позвонив и представившись сотрудником поликлиники, где тот незадолго до этого сдавал кровь на анализ.

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей. "Диагноз" пенсионеру поставил неизвестный, позвонив и представившись сотрудником поликлиники, где тот незадолго до этого сдавал кровь на анализ.Напуганный мужчина снял в банке необходимую сумму, после чего, вернувшись домой, стал дожидаться курьера с лекарством. Мошенник приехал с пакетом "лекарств", хранить которые якобы нужно было в морозилке, забрал деньги и скрылся.Когда пенсионер некоторое время спустя решил изучить инструкцию к "чудо-лекарству", он обнаружил в пакете два пакета с соком. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", рассказал сайту "360" источник в правоохранительных органах столицы.