Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. На заседании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также ситуация в Сирии с учетом прошедших переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху."Помимо прочего, обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе с учетом состоявшихся в четверг переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что в ходе совещания затрагивались вопросы подготовки к запланированным на следующей неделе Совету сотрудничества высшего уровня России и Турции, а также Международному арктическому форуму в Санкт-Петербурге. Песков, добавил, что также обсуждались и текущие вопросы социально-экономического развития России.