Независимые директора Ленты готовы рассмотреть предложения любого потенциального покупателя, сообщили в компании ТАСС. Представитель ритейлера отметил, что компания будет рассматривать конкретные и добросовестные предложения.

Независимые директора "Ленты" готовы рассмотреть предложения любого потенциального покупателя, сообщили в компании ТАСС. Представитель ритейлера отметил, что компания будет рассматривать конкретные и добросовестные предложения.Ранее инвестиционная компания "Севергрупп" подписала соглашение о покупке 41,9% "Ленты" за 729 миллионов долларов. 5 апреля "Лента" получила предложение от "Магнита" на покупку 100 процентов акций за 1,78 миллиарда долларов.Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.В "Севергрупп" заявили, что не поменяли свои планы в отношении "Ленты" и ждут одобрения ФАС, чтобы закрыть сделку и объявить оферту. В "Магните" подтверждают свою заинтересованность в сделке.