Аварийный участок канала имени Москвы не успеют открыть к началу речной навигации. Навигация на канале начнется в срок, 24 апреля, а в районе Тушина - не раньше июня из-за ремонтных работ в Тушинском туннеле, который пришлось восстанавливать после прорыва дамбы. Причины январской аварии установлены уже точно: это грубые ошибки проектирования и некачественные стройматериалы.

Аварийный участок канала имени Москвы не успеют открыть к началу речной навигации. Навигация на канале начнется в срок, 24 апреля, а в районе Тушина — не раньше июня из-за ремонтных работ в Тушинском туннеле, который пришлось восстанавливать после прорыва дамбы. Причины январской аварии установлены уже точно: это грубые ошибки проектирования и некачественные стройматериалы.Последствия аварии над Тушинском тоннелем, где произошел потоп, до сих пор не устранили, хотя планировали сделать это до 1 апреля. Сейчас участок между шлюзами осушили, здесь проводят подготовительные работы, а сам ремонт еще не начинали. Между тем времени до начала судоходства остается все меньше и меньше: обычно летняя навигация в Москве открывается 24 апреля.Специалисты очистили склоны от снега и льда, вскрыли дно канала и возвели временную дамбу. Она поддерживает нужный уровень воды и не позволяет затопить поврежденный участок, на котором сейчас ведутся работы."Наконец-то наступила положительная температура, и мы смогли провести ряд геологических изысканий, которые невозможно было провести в минусовое время. Я думаю, сейчас все должно пойти уже повеселее. Грунт, который нам понадобится, уже спокойно можно завозить", — говорит прораб Андрей Кукер.Авария произошла в начале января. Потоки жидкой грязи устремились вниз и могли разрушить дамбу. Чтобы избежать этого, специалистам Канала имени Москвы пришлось экстренно сбросить около 300 тысяч тонн воды.Место ЧП, откуда вода хлынула в тоннель, сейчас полностью очистили от старой глины и плит. Их отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину аварии. После этого здесь начнутся восстановительные работы. Комиссия Ространснадзора уже установила: в начале "нулевых" при строительстве Тушинского тоннеля допустили грубые ошибки."Было выявлено, что утечка воды происходила не через одну воронку, а через несколько, которые были расположены над тоннелем. Данная проблема возникла из-за ошибок в проектировании и в строительстве", — рассказал руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.Восстановить аварийный участок обещают за четыре месяца, но даже при благоприятном сценарии сроки летней навигации на этом участке в любом случае будут отодвинуты. Судоходный бизнес неизбежно понесет убытки. В прошлом году грузопоток здесь составил два миллиона тонн, пассажиропоток — около 70 тысяч человек.Кроме того, перевозчикам грозят крупные штрафные санкции из-за сорванных контрактов. Но сейчас прорабатываются альтернативные пути прохождения судов.