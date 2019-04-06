Прошедшие во второй тур выборов президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко намерены участвовать в дебатах. Оба кандидата должны были сдать кровь на наличие алкоголя и наркотических веществ, однако эта процедура обернулась неожиданностью.

Прошедшие во второй тур выборов президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко намерены участвовать в дебатах. Оба кандидата должны были сдать кровь на наличие алкоголя и наркотических веществ, однако эта процедура обернулась неожиданностью.Владимир Зеленский выбрал частную клинику для сдачи крови. Лидер президентской гонки отметил, что чувствует себя не очень хорошо, потому что мало спал.провел аналогичную процедуру в медицинском кабинете стадиона "Олимпийский". Не обошлось без казусов. Взятие крови у действующего президента прошло с осложнениями.Врачи никак не могли найти вену у Порошенко, передает ТВ Центр. Тогда его попросили поменять руку, но и в этом случае не все прошло гладко. Позже журналистам предъявили пробирку с жидкостью.Ранее сообщалось, что не на шутку занервничал, когда узнал о предложении своего оппонента привлечь на дебаты Юлию Тимошенко. Президент уверен, что оранжевая принцесса недостойна судить его схватку с Владимиром Зеленским.Порошенко категорически не понравилась идея сделать Юлию Тимошенко рефери на его дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским. Президент уверяет, что подобная роль была бы унизительной для нее и ее избирателей.Но, причина, скорее всего, кроется в другом: Порошенко испугался, что лидер "Батькивщины" встанет на сторону артиста и тогда Петру Алексеевичу придется нелегко. Чтобы этого не случилось, президент решил сыграть на опережение и сделал достаточно сомнительный реверанс в сторону Тимошенко.