Прошедшие во второй тур выборов президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко намерены участвовать в дебатах. Оба кандидата должны были сдать кровь на наличие алкоголя и наркотических веществ, однако эта процедура обернулась неожиданностью.
Прошедшие во второй тур выборов президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко намерены участвовать в дебатах. Оба кандидата должны были сдать кровь на наличие алкоголя и наркотических веществ, однако эта процедура обернулась неожиданностью.
Владимир Зеленский выбрал частную клинику для сдачи крови. Лидер президентской гонки отметил, что чувствует себя не очень хорошо, потому что мало спал.
провел аналогичную процедуру в медицинском кабинете стадиона "Олимпийский". Не обошлось без казусов. Взятие крови у действующего президента прошло с осложнениями.
Врачи никак не могли найти вену у Порошенко, передает ТВ Центр. Тогда его попросили поменять руку, но и в этом случае не все прошло гладко. Позже журналистам предъявили пробирку с жидкостью.
Ранее сообщалось, что не на шутку занервничал, когда узнал о предложении своего оппонента привлечь на дебаты Юлию Тимошенко. Президент уверен, что оранжевая принцесса недостойна судить его схватку с Владимиром Зеленским.
Порошенко категорически не понравилась идея сделать Юлию Тимошенко рефери на его дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским. Президент уверяет, что подобная роль была бы унизительной для нее и ее избирателей.
Но, причина, скорее всего, кроется в другом: Порошенко испугался, что лидер "Батькивщины" встанет на сторону артиста и тогда Петру Алексеевичу придется нелегко. Чтобы этого не случилось, президент решил сыграть на опережение и сделал достаточно сомнительный реверанс в сторону Тимошенко.