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<a href="https://33live.ru/novosti/06-04-2019-proverka-poroshenko-na-narkotiki-obernulas-shokom-dlya-vrachej.html" target="_blank">Проверка Порошенко на наркотики обернулась шоком для врачей</a> - Прошедшие во второй тур выборов президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко намерены участвовать в дебатах. Оба кандидата должны были сдать кровь на наличие алкоголя и наркотических веществ, однако эта процедура обернулась неожиданностью.