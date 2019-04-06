Президент Владимир Путин на полях Международного Арктического форума встретится с лидерами северных стран и обсудит не только проблемы Арктики, но и самые злободневные вопросы международной повестки дня.

Президент Владимир Путин в ходе Международного Арктического форума встретится с лидерами северных стран. Об этом помощник президента Юрий Ушаков.V Международный Арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля. В этом году почетными гостями форума будут президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Они выступят на пленарном заседании форума.С каждым из лидеров Путин проведет отдельные переговоры. Так, с президентом Финляндии он встретится в первый день. Политики обсудят ряд актуальных международных и региональных вопросов.Затем все лидеры примут участие в пленарном заседании. После этого Путин проведет отдельные переговоры с премьер-министром Норвегии и премьер-министром Швеции. Вечером 9 апреля запланирован совместный ужин. Во второй день форума Путин примет президента Исландии.Как сообщает "Интерфакс", Ушаков отметил, что этот форум станет самым представительным за все время проведения, что подчеркивает его возрастающий авторитет.На 18 апреля у Путина запланирована традиционная встреча с представителями деловых кругов Франции, а 26-27 апреля президент примет участие в форуме "Один пояс — один путь", который пройдет в Китае.В середине лета Путин посетит с визитом Италию. По словам Ушакова, дата уже определена. Однако он не стал ее озвучивать.