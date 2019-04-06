Известная модель предстала перед поклонниками в провокационном образе. Ирина Шейк продемонстрировала подтянутую фигуру.

Известная модель предстала перед поклонниками впровокационном образе. Ирина Шейк продемонстрировала подтянутую фигуру.Манекенщица стала лицом новой рекламной кампании брендаMugler. Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии.Получившийся коллаж звезда мировых подиумов опубликовала в личномInstagram. В кадре она предстает в необычном пиджаке на голое тело и трусиках.Образ знаменитости дополняют черные туфли на высокой шпильке.Фотосессия получилась достаточно откровенной. На одном изснимков она закрывает голую грудь рукой, а на другом демонстрирует попу. "Этомое настроение сегодня", – подписала модель ниже.Поклонники пришли в восторг от смелых снимков Ирины Шейк.Они поспешили осыпать ее комплиментами. "Необыкновенная женщина !🌷🌷🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ирина,какая же вы красавица! И даже в таких, вроде бы откровенных фото, читаетсяскромность и трогательная невинность❤️". – пишут фанаты.Напомним, более месяца назад модель российского происхожденияпоразила гостей престижной американской кинопремии "Оскар".Звезда появилась на мероприятии в длинном черном платье от Burberry с открытойспиной. Ее сопровождал супруг Брэдли Купер. Многие репортеры отметили, чтов этот вечер знаменитость поддержала главный тренд – оголила спину, а не грудь.с удовольствием позировала фотографам.