Известная модель предстала перед поклонниками в
провокационном образе. Ирина Шейк продемонстрировала подтянутую фигуру.
Известная модель предстала перед поклонниками в
провокационном образе. Ирина Шейк продемонстрировала подтянутую фигуру.
Манекенщица стала лицом новой рекламной кампании бренда
Mugler. Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии.
Получившийся коллаж звезда мировых подиумов опубликовала в личном
Instagram. В кадре она предстает в необычном пиджаке на голое тело и трусиках.
Образ знаменитости дополняют черные туфли на высокой шпильке.
Фотосессия получилась достаточно откровенной. На одном из
снимков она закрывает голую грудь рукой, а на другом демонстрирует попу. "Это
мое настроение сегодня", – подписала модель ниже.
Поклонники пришли в восторг от смелых снимков Ирины Шейк.
Они поспешили осыпать ее комплиментами. "Не
обыкновенная женщина !🌷🌷🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ирина,
какая же вы красавица! И даже в таких, вроде бы откровенных фото, читается
скромность и трогательная невинность❤️". – пишут фанаты.
Напомним, более месяца назад модель российского происхождения
поразила гостей престижной американской кинопремии "Оскар".
Звезда появилась на мероприятии в длинном черном платье от Burberry с открытой
спиной. Ее сопровождал супруг Брэдли Купер. Многие репортеры отметили, что
в этот вечер знаменитость поддержала главный тренд – оголила спину, а не грудь.
с удовольствием позировала фотографам.