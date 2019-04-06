Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным на полях 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре. Законодатели обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным на полях 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре. Законодатели обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.Володин и Нигматулин выразили надежду на дальнейшее развитие взаимодействия законодательных органов России и Казахстана. Встречи со спикером Госдумы председатель Мажилиса назвал доброй традицией.Нигматулин подчеркнул, что крепкое стратегическое партнерство двух стран – это во многом заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина.Законодатель заверил, что недавние перестановки в руководстве Казахстана не отразятся на отношениях с Москвой. Первый зарубежный визит новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в Россию, напомнил Нигматулин.Помимо прочего, законодатели затронули тему подготовки к IV Совещанию спикеров парламентов стран Евразии. Оно пройдет в конце сентября в Нур-Султане. По словам Нигматулина, предварительно подтвердили участие 60 стран, причем 27 – на уровне руководителей парламентов. Также в мероприятии примут участие 16 международных организаций.В свою очередь, Вячеслав Володин отметил хорошую динамику развития межпарламентский отношений Москвы и Казахстана. По словам спикера Госдумы, 20 мая страны примут участие в Парламентской Ассамблее ОДКБ, затем летом в Москве состоится масштабный международный форум "Развитие парламентаризма"."Наше партнерство основано на истории. Мы должны много внимания уделять общению, потому что доверие базируется на диалоге", – подчеркнул председатель нижней палаты.Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным 6-7 апреля находится с визитом в Катаре. Депутаты принимают участие в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Спикер выступит на пленарном заседании МПС, также у него запланирован ряд двусторонних встреч.Ранее Вячеслав Володин провел встречу с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Глава государства действий России на Ближнем Востоке.