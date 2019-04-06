В матче 31-го тура чемпионата Франции клуб Монако на поле стадиона Стад дю Рудуру сыграет с Генгамом. Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

В матче 31-го тура чемпионата Франции клуб "Монако" на поле стадиона "Стад дю Рудуру" сыграет с "Генгамом". Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.Помимо россиянина в заявку вошли голкиперы Даниэль Субашич, Диего Бенальо, Сейду Си, оборонцы Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Джибриль Сидибе, полузащитники Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Сеск Фабрегас, Кевин Н’Дорам и нападающие Желсон Мартинш, Стефан Йоветич, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус."Монако", проигравшее в прошлом туре "Кану" (0:1), с 30-ю очками занимает 16-е место в турнирной таблице, а "Генгам" расположился на 19-й строчке, имея в активе 22 очка. Матч состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 21:00 по московскому времени.