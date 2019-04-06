Герцог и герцогиня Сассекские справляют новоселье. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец и переехали в собственный дом.

Герцог и герцогиня Сассекские справляют новоселье. Принц Гаррии Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец и переехали в собственный дом.Поле свадьбы супруги были вынуждены делить апартаменты с родней– принцем Уильямом и его семейством. Однако теперь, Меган Маркл и принц Гарриобрели собственный угол.Герцог Сассекский перевез жену в загородный дом Фрогмор хаус.Отметим, что новая резиденция монарших отпрысков, по сравнению с шикарнымидворцами в Лондоне, выглядит более чем скромно.Этот дом был построен в конце XVII века специально для августейшегосемейства. В разное время в нем проживали: жена Георга III королева Шарлотта и дети королевыВиктории. Более того, особняк стал убежищем для сестры последнего русского царяНиколая II КсенииАлександровны. Княгине удалось сбежать от революции 2017 года.Добавим, что Гарри и Меган переехали аккурат перед знаменательнымв их жизни событием. Герцогиня Сассекская вот-вот должна родить. К слову, чемближе час появления малыша на свет, тем нервозней обстановка в королевскойсемье. Масла в огонь добавил отказ Маркл рожать в лондонском госпитале СвятойМарии – клинике, где в свое время разрешились от бремени принцесса Диана и герцогиня Кембриджская КейтМиддлтон.Меган Маркл считает, что к этому месту приковано слишкоммного внимания. Традиционно после появления нового члена монаршей семьивокруг клиники выстраиваются толпы поклонников и журналистов. Герцогиня Сассекская,в свою очередь, шумихи не хочет. Она остановила свой выбор на небольшой больнице в Винзоре, расположенной недалеко от их дома.