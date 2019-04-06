Герцог и герцогиня Сассекские справляют новоселье. Принц Гарри
и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец и переехали в собственный дом.
Герцог и герцогиня Сассекские справляют новоселье. Принц Гарри
и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец и переехали в собственный дом.
Поле свадьбы супруги были вынуждены делить апартаменты с родней
– принцем Уильямом и его семейством. Однако теперь, Меган Маркл и принц Гарри
обрели собственный угол.
Герцог Сассекский перевез жену в загородный дом Фрогмор хаус.
Отметим, что новая резиденция монарших отпрысков, по сравнению с шикарными
дворцами в Лондоне, выглядит более чем скромно.
Этот дом был построен в конце XVII века специально для августейшего
семейства. В разное время в нем проживали: жена Георга III королева Шарлотта и дети королевы
Виктории. Более того, особняк стал убежищем для сестры последнего русского царя
Николая II Ксении
Александровны. Княгине удалось сбежать от революции 2017 года.
Добавим, что Гарри и Меган переехали аккурат перед знаменательным
в их жизни событием. Герцогиня Сассекская вот-вот должна родить. К слову, чем
ближе час появления малыша на свет, тем нервозней обстановка в королевской
семье. Масла в огонь добавил отказ Маркл рожать в лондонском госпитале Святой
Марии – клинике, где в свое время разрешились от бремени принцесса Диана и герцогиня Кембриджская Кейт
Миддлтон.
Меган Маркл считает, что к этому месту приковано слишком
много внимания. Традиционно после появления нового члена монаршей семьи
вокруг клиники выстраиваются толпы поклонников и журналистов. Герцогиня Сассекская,
в свою очередь, шумихи не хочет. Она остановила свой выбор на небольшой больнице в Винзоре, расположенной недалеко от их дома.