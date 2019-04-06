В Тюмени семья перепутала мешок с миллионами от продажи квартиры с мусором и выкинула его на помойку. Когда это выяснилось, супруги поехали на мусоросортировочный завод. Сотрудники вошли в положение тюменцев. Правда, чтобы отыскать пакет с деньгами, пришлось перерыть 12 тонн мусора.

Необычные визитеры явились на днях на мусоросортировочный завод в Тюмени. Супруги рассказали, что перевезли бабушку к себе, а квартиру ее продали.Деньги от продажи – несколько миллионов рублей — они положили в пакет, а в один далеко не прекрасный день перепутали этот пакет с мусорным мешком и выбросили на помойку.Когда это выяснилось, семья вернулась к контейнеру, но его содержимое уже вывезли на мусоросортировочный завод.Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха тюменского МСЗ Виктор Загидулин, работники завода вошли в их положение.Однако для того, чтобы найти пакет с миллионами, пришлось перерыть 12 тонн мусора. К счастью, это оказалось не напрасным: мешок с деньгами удалось найти, пишет тюменский портал "Наш город".