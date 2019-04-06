Ведущая радиостанции Вести FM Анна Шафран в эфире ток-шоу Кто против? сказала, что Порошенко похож на уставшего, со слабым голосом Сарумана, который соглашается на все условия, которые ему предлагает оппонент – молодой, задорный, полный сил хоббит Зеленский.

Петру Порошенко стоит пока не поздно отказаться от дебатов, так как он на этом политическом поле уже не воин. А борьбу за власть отдать Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказала ведущая радиостанции "Вести FM" Анна Шафран в эфире ток-шоу "Кто против?".Она сравнила главных претендентов на пост главы Украины со сказочными персонажами "Властелина колец" Джона Толкина, посмотрев видеообращения Порошенко и Зеленского, вызывающие друг друга на дебаты.Порошенко похож на уставшего, со слабым голосом Сарумана, который соглашается на все условия, которые ему предлагает оппонент. "А Зеленский — молодой, задорный, полный сил хоббит, безнаказанно забрасывающий шишками поверженного врага", — считает радиоведущая.Во второй тур президентских выборов на Украине, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром. Они пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.