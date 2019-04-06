После того, как мужчина съехал, девушка обнаружила, что из квартиры пропали 600 тысяч рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали 22-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств.В дежурную часть обратилась девушка с заявлением о краже. Она рассказала, что с ней в квартире на проспекте Защитников Москвы проживал ее знакомый. Однако после того, как мужчина съехал, девушка обнаружила, что из квартиры пропали 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Липчанского. Все денежные средства он успел потратить на личные нужды.По данному факту ОМВД России по району Некрасовка полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18