Врачи бьют тревогу: израильские программисты разработали новый вирус, способный виртуозно менять результаты МРТ и КТ пациентов. Если программа получит распространение, могут погибнуть десятки людей.

Врачи бьют тревогу: израильские программисты разработали новый вирус, способный виртуозно менять результаты МРТ и КТ пациентов. Если программа получит распространение, могут погибнуть десятки людей, сообщает Washington Post.Разработанная израильскими учеными программа способна добавлять в снимки крайне реалистичные изображения злокачественных опухолей, а также убирать их.Исследователи провели эксперимент, в рамках которого попросили трех квалифицированных рентгенологов проанализировать заведомо ложные снимки, измененные программы.Результат оказался поразительным, врачи не смогли идентифицировать подделку более чем в 95 процентах случаев.Во время следующего этапа исследований ученые попытались тестово внедрить вирус в информационную систему одной из больниц.Это оказалось также крайне просто сделать, достаточно было подключить носитель с записанной на нем программой к одному из компьютеров клиники. Такая процедура заняла у разработчиков не более 30 секунд.Многие опасаются, что в случае утечки, вирус поставит под угрозу жизни людей, которым поставят неверный диагноз.