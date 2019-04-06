Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором Спартак на газоне домашней Открытие Арены примет принципиальных соперников из ЦСКА. Игру между двумя претендентами на медали рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА. Игру между двумя претендентами на медали рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.Армейцы с 37 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, а "красно-белые" расположились на 5-й строчке, имея в активе 36 очков. К слову, "Спартак" не знает поражений в главном национальном турнире на протяжении последних семи игр (5 побед, 2 ничьи). Все эти матчи он провел под руководством нового главного тренера Олега Кононова.Впрочем, сложно говорить о претензиях обоих клубов на чемпионство, ведь отставание от лидирующего "Зенита" (44 очка) довольно приличное, но и ЦСКА, и "Спартак" претендуют на место в Лиге чемпионов. Хотя, проигравший в предстоящем матче, вероятнее всего, заметно осложнит себе задачу попадания в еврокубки."ЦСКА? Когда пришел в "Спартак", мне сразу сказали: "Самая важная для нас игра – с армейцами!" Значит, это и для меня тоже, – цитирует сайт "Спартака" защитника "красно-белых" Самуэля Жиго. – Безусловно, это хорошая команда. Посмотрите на таблицу – и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в чемпионате страны. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника"."Впереди дерби, стоит ли говорить о настрое? Конечно, на подобные матчи всегда особенный настрой. Уверен, что мы подойдем к поединку во всеоружии", – заявил пресс-службе ЦСКА полузащитник армейцев Иван Обляков.Предстоящая игра между "Спартаком" и ЦСКА будет 36-й в рамках чемпионата России, разница мячей в противостоянии – 58:40 в пользу подопечных Виктора Гончаренко. Лучший бомбардир в истории дерби – бразильский армеец Вагнер Лав, забивший 9 голов. "Спартак" имеет на счету самую крупную победу в подобных встречах (6:0), у ЦСКА самый крупный выигрыш несколько скромнее – 5:1.При этом традиционно команды в рамках дерби больше думают об атаке, чем о пассивной обороне: лишь однажды в новейшей истории соперники завершили встречу без забитых мячей. В последний раз москвичи встречались между собой в сентябре прошлого года на поле ЦСКА и тогда матч завершился вничью – 1:1.Напомним, матч "Спартак" – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.