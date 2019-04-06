По итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны СНГ считают необходимым укреплять международную информационную безопасность и координировать подходы в этой сфере.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны СНГ считают необходимым укреплять международную информационную безопасность и координировать подходы в этой сфере, передает ТАСС.Министр отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества стран СНГ в правоохранительной области. "Согласован ряд документов в этой сфере, включая задачи, связанные с борьбой с преступлениями, которые совершаются с использованием информационных технологий", — отметил Лавров.Глава дипведомства отметил, что также речь шла о проблемах, возникающих в киберпространстве, в том числе, о необходимости укрепления международной информационной безопасности, координации совместных подходов к той работе, которая развернута в ООН по этой важнейшей теме.