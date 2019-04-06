Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины, вместо нее выберут другого ведущего.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины, вместо нее выберут другого ведущего.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в предвыборном штабе лидера первого тура выборов Владимира Зеленского.По словам политтехнолога Дмитрия Разумкова, вести дебаты вместо Тимошенко будет другой человек, личность которого должна быть независима от обоих кандидатов на высший пост в стране.4 апреля Зеленский предложил Тимошенко, которая заняла третье место в первом раунде президентских выборов стать арбитром на его встрече с действующим главой Украины Петром Порошенко.Дебаты намечены на 19 апреля – на арене самого большого киевского стадиона "Олимпийский". Такое предложение выдвинул Зеленский Порошенко и тот согласился.Ранее сообщалось, что оба соперника проходят проверку на содержание алкоголя и наркотиков в крови.При этом заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова заявила, что ЕС готова сотрудничать с любым победителем поединка. Она подчеркнула, что если политическая программа Зеленского неизвестна, то позиции Порошенко знакомы для европейских политиков, сообщает "Интерфакс".