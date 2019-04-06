Ведущий нападающий футбольной сборной Боснии и Герцеговины и итальянской Ромы Эдин Джеко дал принципиальное согласие на переход в английский Вест Хэм. Более того, босниец уже согласовал детали личного контракта, хотя римляне все еще не получили ответа на свои запросы по форварду.

Ведущий нападающий футбольной сборной Боснии и Герцеговины и итальянской "Ромы" Эдин Джеко дал принципиальное согласие на переход в английский "Вест Хэм". Более того, босниец уже согласовал детали личного контракта, хотя римляне все еще не получили ответа на свои запросы по форварду.Как уже сообщали 33Live.RuRu, английский клуб уже делал предложение по переходу Джеко, но на первом этапе стороны не сошлись в цене: "Рома" требует на 33-летнего футболиста 20 млн евро. В свою очередь, Football Italia сообщил, что лондонцы готовы платить игроку его нынешнюю зарплату в следующие два сезона.