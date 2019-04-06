По рекомендации врача, практикующего альтернативную медицину, жительница Израиля в течение трех недель употребляла только соки и воду, отказавшись от еды.

По рекомендации врача, практикующего альтернативную медицину, жительница Израиля в течение трех недель употребляла только соки и воду, отказавшись от еды. Однако состояние женщины не улучшилось — она не ощущала заряда бодрости, а наоборот — слабела и стремительно худела.Она была госпитализирована с серьезной потерей веса – при поступлении в больницу женщина весила 40 кг.В результате голодания произошло нарушение солевого баланса. По мнению врачей, у пациентки был сильно снижен уровень натрия в крови из-за избыточного употребления жидкостей. Гипонатриемия спровоцировала повреждение мозга. Медики опасаются, что состояние женщины не улучшится.Эксперты в области здравоохранения отмечают, что в Израиле растет число врачей – шарлатанов, которые без особых сложностей ведут прием пациентов, назначая им в качестве лечения не только нечто бесполезное, но часто и опасное.