Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Постановление о штрафе вынес судебный участок номер 422 Таганского района Москвы, передает ТАСС.

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Постановление о штрафе вынес судебный участок номер 422 Таганского района Москвы, передает ТАСС.Роскомнадзор направлял в Twitter письма с требованием подтвердить хранение личных данных россиян на территории страны, но не получил убедительного ответа.Представители Twitter заявили, что считают претензии необоснованными и будут обжаловать решение суда. По словам адвокатов, у компании нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора.