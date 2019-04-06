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<a href="https://33live.ru/novosti/06-04-2019-u-bolnicy-v-izhevske-obnaruzhili-svalku-medkart-pacientov-s-ix-diagnozami.html" target="_blank">У больницы в Ижевске обнаружили свалку медкарт пациентов с их диагнозами</a> - В Ижевске прямо на тротуаре, на перекрестке улицы Нагорная и Западная, прохожие обратили внимание на свалку из медицинских карт с персональными данными пациентов. Как пишут местные журналисты, рядом находится городская больница № 3. По данному инциденту направлен запрос в минздрав Удмуртии.