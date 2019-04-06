В Ижевске прямо на тротуаре, на перекрестке улицы Нагорная и Западная, прохожие обратили внимание на свалку из медицинских карт с персональными данными пациентов. Как пишут местные журналисты, рядом находится городская больница № 3. По данному инциденту направлен запрос в минздрав Удмуртии.
В Ижевске прямо на тротуаре, на перекрестке улицы Нагорная и Западная, прохожие обратили внимание на свалку из медицинских карт с персональными данными пациентов и их диагнозами.
Как пишет ижевский портал IzhLife.ru, рядом находится городская больница № 3.
Местные журналисты направили официальный запрос в минздрав Удмуртии, чтобы получить разъяснения по данному инциденту.