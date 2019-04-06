На польской границе задержали 31-летнего украинца, который пытался пересечь границу страны задом на перед. Такая хитрость мужчине, впрочем, не помогла.

На польской границе задержали 31-летнего украинца, который пытался пересечь границу страны задом на перед. Такая хитрость мужчине, впрочем, не помогла, сообщает польский сайт Strazgraniczna.Украинцу отказали во въезде в Польшу через пропускной пункт в Медыке, но это его не остановило.Мужчина использовал хитрый прием – он пересек границу в "зеленой зоне", двигаясь задом на перед. Таким образом, он оставлял следы таким образом, чтобы имитировать путь из Польши в Украину, а не наоборот.Нарушителя задержали. Он рассказал, что направлялся на заработки в Германию. Мужчину депортировали, запретив ему въезжать в зону Шенгена ближайшие три года.