Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что решение о его отставке принято не в кабинетах, а в бане. Юридически оно сделано плохо, констатировал латвийский политик. Он не намерен покидать свой кабинет, несмотря на решение министра регионального развития Юриса Пуце об отстранении Ушакова от власти.

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что решение о его отставке принято не в кабинетах, а в бане. Юридически оно сделано плохо, констатировал латвийский политик. Он не намерен покидать свой кабинет, несмотря на решение министра регионального развития Юриса Пуце об отстранении Ушакова от власти.Никто из сотрудников не будет уволен, подчеркнул отстраненный от должности мэра Риги из-за допущенных нарушений Ушаков."Я не отказываюсь от ответственности за все то, что я делал в Рижской думе с 2009 года. Но юридически оценивать можно только этот созыв", — цитирует заявление Ушакова РИА Новости.При этом Нил Ушаков оспорит решение латвийского министра регионального развития в суде. Он уже назвал его политическим и слабым с юридической точки зрения. Все расходы на обжалование в суде распоряжения Пуце Ушаков пообещал оплатить из собственного кармана.Действующая правящая коалиция из представителей возглавляемой им социал-демократической партии "Согласие" и партии "Честь служить Риге" в Рижской думе также продолжит спокойно и эффективно работать, заверил Ушаков."У нас есть команда из 32 депутатов, которые работают вместе с 2009 года, — отметил Нил Ушаков. — Эта команда участвовала в двух муниципальных выборах подряд с единым списком, и на этих двух выборах получала абсолютное большинство голосов рижан".По распоряжению Юриса Пуце, Нил Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы, а обязанности градоначальника на время отстранения Ушакова переходят к заместителю мэра Олегу Бурову.Латвии предстоит пройти тест на соответствие критериям верховенства закона, демократии и прав человека, прокомментировал новость об отставке Нила Ушакова глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.