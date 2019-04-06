Известная певица Юлия Ковальчук опубликовала в социальных сетях чувственный постельный кадр. Поклонники пришли восхищение от фигуры исполнительницы.

Известная певица Юлия Ковальчук опубликовала в социальных сетях чувственный постельный кадр. Поклонники пришли восхищение от фигуры исполнительницы.На черно-белом снимке исполнительница запечатлена в белой рубашке на постели. Звезда позирует спиной к зрителям. В подписи к посту певица привела отрывок из собственного стихотворения. "Теплые мысли холодными пальцами, / Прятать не нужно, что кроется в сердце. / Сегодня б мне смелости быть настоящей, / Сегодня я дам утонуть в моей бездне", – написала Юлия Ковальчук.Одни подписчики принялись хвалить творческие способности кумира и признавались звезде в любви. "Юля, ты очаровательна!", "Супер! Всегда настоящая!", "Ножки божественные", "Ух, что сегодня ждет Лешу!", – рассыпались в комплиментах пользователи.Другие комментаторы раскритиковали смелый образ знаменитости. По их мнению, певице стало не хватать внимания поклонников, и поэтому она решила показать такой откровенный кадр. "Уже не знает, как к себе внимание привлечь", "Попа артистки начинает оголяться, как только ее начинают забывать... Последний шанс привлечь к себе внимание", – заявили они.Недавно разместила фотографию, на которой она стоит перед зеркалом в купальном костюме. Исполнительница призналась поклонникам, что давно мечтает об идеальной фигуре и ежедневно тренируется. Она добавила, что главным мотиватором для нее стали "спортивные подруги", которые рассказывают о своих достижениях в социальных сетях.