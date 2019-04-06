В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек. По сообщению национального агентства морских и прибрежных служб, ЧП произошло в накануне вечером.

В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек. По сообщению национального агентства морских и прибрежных служб, ЧП произошло в накануне вечером.К месту столкновения экстренно прибыли спасатели, пострадавших им пришлось извлекать из воды, передает РИА Новости. Трое из пострадавших в результате столкновения судов получили серьезные травмы.