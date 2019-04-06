Председатель совета ветеранов следственных органов региона провел беседу со слушателями ЦПП.

В преддверии дня работников следственных органов МВД России в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялось мероприятие, посвященное 56-й годовщине образования следственных подразделений.Со слушателями ЦПП встретился председатель совета ветеранов следственных органов региона полковник юстиции в запасе Василий Шейко. Почетный гость поделился с полицейскими своими воспоминаниями и собственным опытом работы в органах внутренних дел.Ветеран призвал начинающих сотрудников полиции и следователей с первых дней службы добросовестно выполнять служебные обязанности, соблюдать и защищать права и свободы граждан.В завершение мероприятия слушатели задали гостю множество вопросов, сделали фото на память и запланировали новые встречи в рамках учебного процесса.