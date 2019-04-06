В Краснодаре задержали пластического лже-хирурга Алену Верди, которую пострадавшие пациентки прозвали доктор Франкенштейн. В квартире уроженки Киева прошли обыски.

В Краснодаре задержали пластического лже-хирурга Алену Верди, которую пострадавшие пациентки прозвали "доктор Франкенштейн", сообщает СКР. В квартире уроженки Киева прошли обыски.По информации "Пятого канала", Антонину Горбунову — таково настоящее имя врача — задержали в аэропорту краевой столицы при попытке улететь в Израиль. В ближайшее время суд выберет ей меру пресечения.Пять дней назад на Верди и директора клиники, где она работала, завели уголовное дело по факту оказания медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. При этом большую часть операций, по уверениям пострадавших, лже-хирург проводила либо у себя дома, либо в съемных квартирах.Первые жалобы на доктора стали поступать в 2015 году, а в 2017-м грянул гром — одна из пациенток Верди скончалась после липосакции, однако по решению суда врач отделалась штрафом в 150 тысяч рублей. Тогда же выяснилось, что высшего медицинского образования у нее нет.На данный момент пострадавшими от рук "доктора Франкенштейна" числятся около 10 женщин, многие из которых получили увечья и вынуждены были собирать деньги на новые операции, в частности, по пересадке кожи.