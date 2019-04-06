Порошенко оказался чист: анализ не выявил алкоголь в крови президента Украины. Об этом сообщил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый. Экспресс-тест на наркотики также показал отсутствие в организме Порошенко психоактивных веществ.

Порошенко оказался чист: анализ не выявил алкоголь в крови президента Украины. Об этом сообщил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый. Экспресс-тест на наркотики также показал отсутствие в организме Порошенко психоактивных веществ, сообщает РИА Новости. Глава государства практически не употребляет алкоголь и работает более 18 часов в сутки, заверял ранее избирателей глава предвыборного штаба президента Украины Олег Медведев."Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на неэффективность управления", — прокомментировал результаты анализов экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.Саакашвили, правда, ранее заявлял, что 1 апреля приедет на Украину, поскольку Порошенко во второй тур голосования не пройдет.Ранее появилось несколько странных видео с участием Петра Порошенко, давшие основание для пересудов. В Запорожье Порошенко со злостью сорвал шапку с головы девушки, а в Кировоградской области он хлопал по лицу и плечам девушку за неудобный вопрос о преследовании блогера Анатолия Шария. На еще одном видео видно, как Порошенко неожиданно ущипнул за нос человека из толпы.При этом "Украинская правда" писала, что у Порошенко почти нет вредных привычек: он не курит, но может позволить себе бокал пива или белого сухого вина, а также немного виски со льдом.Провести медобследование кандидатов на пристрастия к наркотикам и алкоголю предложил победитель первого тура выборов Владимир Зеленский. Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в частной клинике "Евролаб" в Киеве. Петр Порошенко сдал анализы в антидопинговом центре на НСК "Олимпийском" в Киеве.Стадион "Олимпийский " им был выбран не случайно. Именно на его арене Зеленский согласился провести дебаты с Порошенко.Стоимость проведения дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на арене спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве составит около 1 миллиона долларов. Расходы оценил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания. Но сметы проведения дебатов еще нет. Прорабатываются вопросы монтажа сцены, установка света, обеспечение звука, телетрансляции и обеспечения безопасности на высшем уровне.Глава штаба кандидата Порошенко Олег Медведев заявил, что их кандидат готов оплатить половину расходов на организацию дебатов. Он предложил Зеленского оплатить свою половину.Концерт на "Олимпийском" украинской популярной музыкальной группы "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, стоил 500 тысяч долларов.Дебаты должны пройти 19 апреля. А голосование во втором туре президентской кампании на Украине состоится 21 апреля.