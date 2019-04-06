Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что власти полуострова полностью отказались от участия в эксперименте по взиманию курортного сбора.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что власти полуострова полностью отказались от участия в эксперименте по взиманию курортного сбора.По мнению министра, это решение позволит поддержать турбизнес, который развивается еще активнее с открытием автодороги через Крымский мост.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика намерена выйти из эксперимента и курортный сбор в 2019 году вводиться не будет, передает ТАСС.Не исключено, что старт эксперимента будет перенесен на 2021 года, но в настоящее время такой вариант развития событий не обсуждался. По словам Волченко, вопрос об отсрочке взимания сбора будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета Крыма.В июле 2017 года был принят закон, который предусматривает взимание сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, спустя два с половиной месяца — в Краснодарском крае.