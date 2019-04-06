В одном их кафе Перми пьяный посетитель устроил дебош и набросился на инвалида по зрению – бывшего участника Афганской и Чеченских войн и его собаку-поводыря. Дебошира задержали, но сразу отпустили, а избитого инвалида, который вынужден теперь лечить собаку, самого отправили на судмедэкспертизу.

В одном их кафе Перми пьяный посетитель устроил дебош и набросился на инвалида по зрению – бывшего участника Афганской и Чеченских войн и его собаку-поводыря.Пострадавший Сергей Ивлиев рассказал, что дебошир сломал его трость, пинал ногами и его самого, и его собаку.Сергей сильных повреждений не получил, хотя на некоторое время терял сознание, а вот верного лабрадора теперь приходится серьезно лечить.По факту нападения Ивлиев написал заявление в полицию, однако дебошира уже утром выпустили из-под стражи.В полиции объяснили, что поскольку существенного вреда здоровью Ивлиева не нанесено, то к уголовной ответственности дебошира привлечь не могут.Теперь самому заявителю – избитому инвалиду – предстоит пройти судмедэкспертизу, на основании которой может быть будет принято какое-то процессуальное решение.Сергей же, который из своей небольшой пенсии сейчас оплачивает лечение любимого пса-поводыря у ветеринара, хочет добиться хотя бы более-менее существенной компенсации морального вреда, сообщает пермский телеканал "Рифей-Пермь".Однако после декриминализации статьи "Побои" отморозку грозит лишь небольшой штраф.