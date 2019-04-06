В соцсетях и СМИ Татарстана появилось видео, которое вызвало негодование пользователей. На кадрах видно, как вдоль дороги лежат мешки, из которых торчат головы собак. Их заметил проезжавший мимо автомобилист. Он освободил и накормил истощенных собак. Сейчас происшествием занимается местный прокурор.

Прокуроры Татарстана проводят проверку по факту жестокого обращения с животными после того, как в соцсетях и СМИ появилось видео, которое вызвало негодование пользователей.На кадрах видно, как вдоль дороги в Кукморском районе республики лежат мешки, из которых торчат головы собак.Видео разместил мужчина, который рассказал, что кадры были сделаны его приятелем. Он проезжал по дороге, когда увидел шевелящиеся мешки.Водитель остановится и обнаружил, что в мешках находятся живые собаки. Он освободил и накормил крайне истощенных животных, однако дальше заниматься их судьбой не мог, поехал дальше.Теперь прокурору района предстоит выяснить, кто засунул живых собак в мешки, пишет сайт "КП".Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина привязал собаку к железнодорожным путям. К счастью, машинист поезда увидел пса и освободил его.Позже зоозащитники разыскали пса по фото, которое попало в соцсети. Выяснилось, что это собака местного 40-летнего мужчины, который сказал, что Серега (кличка пса) "свое отжил".При этом отдать Серегу зоозащитникам он отказался. Этим происшествием занимается региональное управление полиции на транспорте.