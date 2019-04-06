Водитель иномарки не справился с управлением и, повредив двери центрального входа, совершил въезд на территорию магазина...

Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО задержали 31-летнего приезжего по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия на территории одного из столичных гипермаркетов.В территориальный отдел полиции от службы безопасности одного из столичных гипермаркетов поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «Ниссан Тиида», осуществляя движение в районе 47-км МКАД, не справился с управлением и, повредив двери центрального входа, совершил въезд на территорию магазина.В результате действий злоумышленника никто из посетителей и работников гипермаркета не пострадал, так как он вовремя был остановлен сотрудниками вневедомственной охраны.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого.Им оказался 31-летний приезжий. Как было установлено, ранее он уже был лишён права управления транспортным средством. Выяснилось, мужчина находился в состоянии опьянения.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Московский»г. Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79