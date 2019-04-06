Четвертая неделя Великого поста походит к концу. Дни.ру делятся с читателями оригинальным постным рецептом, который идеально подойдет для предстоящих выходных.

Четвертая неделя Великого поста походит к концу. "Дни.ру" делятся с читателями оригинальным постным рецептом, который идеально подойдет для предстоящих выходных.Православные христиане по всему миру готовятся к Пасхе. На протяжении семи недель они ходят на литургии в храм и ежедневно читают молитвы. В это время верующие должны сосредоточиться не только на внутренней жизни, но и внешней: избегать участия в увеселительных событиях, а также проводить больше времени с близкими людьми. Кроме того, миряне обязаны соблюдать определенные правила питания и ставить на стол блюда на основе постных рецептов.Не всем верующим удается сразу приспособиться к строгому режиму. "Главное – найти определенную грань в душе, когда вам очень хочется что-то попробовать, но вы терпите и в итоге преодолеваете это желание, – рассказал протоиерей Олег Трофимов корреспонденту "Дни.ру", – И эту грань нужно со временем отодвигать". По словам священнослужителя, постепенный отказ от скоромной пищи научит человека смирять вкусовые страсти.Сейчас идет четвертая неделя Великого православного поста, которая посвящена преподобному Иоанну Лествичнику. В середине VI века игумен Синайской обители написал книгу "Лествица". В этом труде он простым и чистым языком описал 30 ступеней, которые необходимо пройти верующему на пути к обретению трех добродетелей – веры, надежды и любви. Рекомендуем изучить этот труд, пока вы будете готовить постное блюдо.Рецепт морковного крем-супа с фисташкамиот бренд-шефа ресторана MODUS Андрея КолодяжногоВампонадобится: 100 граммов моркови, 50 граммов миндального молока, 2 граммамускатного ореха, 30 граммов морковного фрэша, 10 граммов цедры апельсина, 30граммов фисташек, 20 граммов нерафинированного кукурузного масла, 10 граммовкапусты брокколи, 10 граммов корня галанга, 5 граммов листьев бораго.Способприготовления:Морковьзапечь вместе c корнем галанга.Добавить миндальное молоко, мускатныйорех, фрэш из моркови и немного цедры апельсина, проварить. Не забыть про соль,сахар и перец – по вкусу.Капустуброкколи слегка запечь. Перемешатьвместе с нерафинированным кукурузным маслом.Все ингредиенты взбить блендером. Подаватьвместе с листьями бораго и фисташками.О том, что разрешено и запрещено есть в Великий православный пост, вы всегда можете узнать на сайте "Дни.ру". Здесь вы также найдете коллекцию необычных от лучших шеф-поваров столицы.