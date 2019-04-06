Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.По его словам, Каракос и Москва достигли соглашений в сфере торговли, нефти, финансов, образовании, культуры, сельского хозяйства, науки, технологий и ряда других направлений.Открывая заседание МПК сопредседатель межправкомиссии с российской стороны, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Российская Федерация поддерживает лидера страны Николаса Мадуро и подчеркнул, что "другого президента Венесуэлы мы не знаем и не видим".По его словам, нынешнее заседание — пример активного двустороннего выгодного сотрудничества, выгодно отличающееся от языка ультиматумов и угроз, на котором пытаются говорить с правительством Венесуэлы некоторые зарубежные государства.В ответ Прието сообщил, что 4 апреля в Национальной ассамблее был принят план развития Венесуэлы, а 6 апреля планируется начало реализации этого документа, который, по его мнению, имеет важное значение, прежде всего, для отношений с Россией. Он подчеркнул, что накануне прошли очень продуктивные переговоры: "мы имеем дело с более чем 200 российскими компаниями".