У белой медведицы Герды в Новосибирском зоопарке родились мальчик и девочка. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка имени Р.А.Шило. Ветеринарам наконец удалось осмотреть малышей. Как известно, детеныши появились у Герды еще в декабре прошлого года.

У белой медведицы Герды в Новосибирском зоопарке родились мальчик и девочка. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка имени Р.А.Шило. Ветеринарам наконец удалось осмотреть малышей.Как известно, детеныши появились у Герды еще в декабре прошлого года. Специалисты не хотели тревожить зверя, пока та пряталась в берлогу перед родами, а потом выхаживала медвежат. Осмотр малышей удалось осуществить только 4 апреля. Маму он сильно взволновал, поэтому зоологи постарались сделать все очень быстро: определили пол зверей и чипировали их.До этого события зоопарк предложил новосибирцам самим угадать пол медвежат. Теперь нужно определиться с их именами, сообщает ГТРК "Новосибирск".