Пенсионерка хранила дома газовые баллоны, что привело к трагедии

Пенсионерка хранила дома газовые баллоны, что привело к трагедииВ Ивановской области вынесли приговор 69-летней жительнице Юрьевецкого района. Женщину признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть молодого мужчины (ч. 2 ст. 219 УК РФ).«15 октября 2017 года в квартире одного из домов по улице Волжской деревни Лобаны произошли утечка и взрыв газо-воздушной смеси. Хозяйка квартиры и мужчина, осуществлявший замену баллона с бытовым газом, получили термические ожоги. Мужчину спасти не удалось: спустя несколько дней он скончался в больнице», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.Причиной трагедии стало хранение двух 50-литровых газовых баллонов в помещении квартиры, что запрещено.«Ответственность за допущенные нарушения в полном объёме несёт владелец жилого помещения. Хозяйка квартиры полностью признала свою вину», - пояснили следователи.Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.