Спикер нижней палаты Вячеслав Володин считает, что Госдума может принимать участие в формировании правительства. Кроме того, законодатель призвал дополнительно детализировать нормы отчета кабмина перед парламентом по поставленным депутатами вопросам. Об этом он заявил в интервью редакции официального сайта нижней палаты.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин считает, что Госдума может принимать участие в формировании правительства. Кроме того, законодатель призвал дополнительно детализировать нормы отчета кабмина перед парламентом по поставленным депутатами вопросам. Об этом он заявил в интервью редакции официального сайта нижней палаты.По словам Володина, за последние 25 лет с опором на Конституцию Россия смогла достичь больших успехов. Тем не менее, времена меняются, что ставит новые задачи развития страны.Спикер Госдумы напомнил об изменениях в главный закон страны в 2008 году, которые обязали правительство ежегодно отчитываться перед нижней палатой о результатах своей деятельности. Это улучшило работу кабмина и сделало парламентский контроль эффективнее, сказал Володин."В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", – сказал Володин.Затронул председатель нижней палаты и вопрос формирования правительства. Он напомнил, что сегодня Дума участвует в этом процессе лишь путем дачи согласия президенту на назначение председателя кабинета министров, напомнил спикер. "Было бы целесообразно – подчеркну, на мой взгляд – дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации", – сказал Володин.В то же время он подчеркнул, что формирование правительства осуществляется его главой. Президент же принимает решение о назначении министров исходя из кандидатур, которых выберет премьер. В таких условиях у главы государства нет возможности опереться на альтернативную позицию и мнения относительно других кандидатур, сказал Володин."При внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентов отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций", – отметил спикер Госдумы.Председатель нижней палаты считает, что было бы правильно, чтобы Дума как минимум принимала участие в консультациях при назначении членов кабмина."Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", – добавил законодатель.Возможность представительной власти участвовать в формировании правительства соответствует принципу баланса властей, уверен Володин. По его мнению, это повысило бы уровень ответственности правительства и улучшило координацию между органами власти.Руководители фракций положительно оценили высказанные спикером предложения. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что правительство не может эффективно работать без законодательной власти."Давно надо было вносить изменения в Конституцию о контроле представительной власти за исполнительной", – сказал он.На инициативу спикера Госдумы уже отреагировали в Кремле. "Это новое предложение", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта идея в Кремле.Глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский считает, что спикер конкретизировал свою идею о внесении изменений в Конституцию. О серьезной корректировке президентской республики речи не идет, подчеркнул эксперт."Скорее, спикер Думы даже делает акцент на дополнительном использовании конституционных полномочий президента как арбитра, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти", – написал аналитик на своей странице в Facebook.Бадовский отметил, что механизмов формирования "правительства парламентского большинства" не предлагается. О расширении ответственности кабмина перед Думой речи также не идет, подчеркнул аналитик. "Хотя говорится о детализации норм отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", – написал эксперт.Вместе с тем политолог указал на несколько моментов, которые, на его взгляд, требуют дополнительного разъяснения. Во-первых, будут ли механизмы консультации Думы с главой государства похожи на консультации с фракциями парламентского большинства или Думой в целом.Во-вторых, задается вопросом Бадовский, будет ли нижняя палата предлагать альтернативные кандидатуры членов правительства по тем позициям, где нет компромисса. "Или же парламент будет вносить свои независимые предложения по составу правительства президенту", – размышляет эксперт.Кроме того, отметил Бадовский, не до конца понятно, будет ли распространяться предложенный Володиным механизм консультаций на текущие замены членов кабмина и назначения новых министров и вице-премьеров.В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил, что изменения в конституцию в 2008 году действительно повысили ответственность правительства и власти в целом."Участие ГД в работе по формированию правительства было бы целесообразным", – уверен эксперт.Аналитик отметил, что при нынешнем созыве нижней палаты взаимодействие Думы и кабмина усилилось. Детализация норм отчета правительства перед депутатами Фетисов назвал мерой, которая напрашивалась уже давно. "И именно сейчас законодательное введение таких норм наиболее оптимально", – полагает аналитик.Вместе с тем политолог отметил, что спикер нижней палаты не настаивает на каком-то конкретном формате участия Думы в формировании кабмина. "А всего лишь озвучивает возможные варианты таких форматов, которые требуют дальнейшего обсуждения", – заключил эксперт.Напомним, в конце января Вячеслав Володин заявил об отсутствии в главном законе страны должного баланса ветвей власти. По его словам, нижняя палата могла бы играть ключевую роль по анализу эффективности Конституции, для чего необходимо расширить полномочия Госдумы по контролю исполнения прав.