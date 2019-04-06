Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью сайту ГД РФ предложил изменить Конституцию в части формирования кабинета министров России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью сайту ГД РФ предложил изменить Конституцию в части формирования кабинета министров России. По мысли спикера, депутаты могли бы участвовать в консультациях перед назначением членов правительства.Володин считает, что "альтернативная позиция или мнение по кандидатам" в министры помогли бы президенту и председателю правительства. Есть вопросы к балансу в функционировании законодательной и исполнительной ветвей власти, сказал спикер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу Володина, пишет ТАСС. "Это новое предложение", — заявил Песков.