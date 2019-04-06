Группа мнимых экстрасенсов на протяжении двух лет снимала порчу и деньги со счетов обратившихся к ним за помощью клиентов. Задержали аферистов после обращения 78-летней москвички, которая потратила около 3 миллионов рублей на защиту родственника от сглаза, но не заметила никаких улучшений в его судьбе. Допрос деятелей оккультных наук сняли на видео.

Группа мнимых экстрасенсов на протяжении двух лет снимала порчу и деньги со счетов обратившихся к ним за помощью клиентов. Задержали аферистов после обращения 78-летней москвички, которая потратила около 3 миллионов рублей на защиту родственника от сглаза, но не заметила никаких улучшений в его судьбе. Допрос деятелей оккультных наук сняли на видео."На эту работу меня позвала сестра, тогда она еще не была экстрасенсом, а была простым оператором. Всему этому нас научили там, давали говорилку, мы все переписывали, изучали", — рассказала одна из сотрудниц располагавшегося в Подмосковье call-центра.Ее родственница участвовала в создании роликов и передач, выходивших на спутниковом канале, — она умело играла роль экстрасенса и обещала помощь в решении различных жизненных проблем."Сидели, работали, обманывали людей. (Говорили), что все в жизни наладится, все будет хорошо", — призналась женщина на допросе.Доверившиеся ей клиенты, как правило, узнавали о наведенной на их семью порче, за снятие которой требовалось заплатить. Так, московская пенсионерка перевела аферистам в общей сложности около 3 миллионов рублей и только после этого сообразила, что ее обманывают.В столице, Московской и Тульской областях, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержали 12 лжеэкстрасенсов в возрасте от 32 до 46 лет. При обыске в call-центре были обнаружены банковские карты, платежные поручения и база клиентов.Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Мошенничество".