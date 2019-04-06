Наставник футбольного клуба итальянской Серии А Милан Дженнаро Гаттузо намерен в конце сезона покинуть стан россонери независимо от результатов национального турнира. Ранее сообщалось, что и руководство Милана не намерено удерживать тренера.

Наставник футбольного клуба итальянской Серии "А" "Милан" Дженнаро Гаттузо намерен в конце сезона покинуть стан "россонери" независимо от результатов национального турнира. Ранее сообщалось, что и руководство "Милана" не намерено удерживать тренера.Как уже сообщали 33Live.RuRu, некоторое время назад инсайдеры довели до публики информацию, что Гаттузо будет уволен, если не выведет команду в Лигу чемпионов, то есть окажется ниже 4-го места в таблице (сейчас клуб замыкает четверку сильнейших). Эти слухи ходили почти со старта сезона и, похоже, они специалисту надоели.К тому же у Гаттузо не сложились отношения с техническим директором клуба Леонардо, который не встал на защиту тренера в наиболее сложные моменты сезона, сообщает издание La Gazzetta Dello Sport. Все это вылилось в движение синьора Дженнаро к отставке по собственному желанию.Мало того, сообщается, что пока у Гаттузо нет предложений ни от других клубов в Италии, ни из-за рубежа. Однако, по сообщениям источника из его окружения, тренер готов оставить "Милан" из принципа.