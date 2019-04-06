В суд передано дело о массовом отравлении на теплоходе Лунная соната, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Виновником случившегося следствие считает директора ресторана. Как известно, ЧП на борту судна случилось прошлым летом.

В суд передано дело о массовом отравлении на теплоходе "Лунная соната", сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Виновником случившегося следствие считает директора ресторана.Как известно, ЧП на борту судна случилось прошлым летом. "Лунная соната" шла по красивейшему маршруту Петербург — Петрозаводск — Кижи — Мандроги. Плавание пришлось прервать в самом начале пути. Пассажиры стали массово жаловаться на плохое самочувствие и симптомы отравления — температуру, рвоту. Общее число пострадавших составило более ста человек, в том числе среди них оказались и члены экипажа. Все питались в одном ресторане, который сразу после происшедшего проверили.На кухне обнаружился целый ряд нарушений санитарных норм. На камбузе был обнаружен источник острой кишечной инфекции. Теперь отвечать за нарушения перед судом будет директор предприятия общественного питания.